Вторник, 24 Ноября 2020 16:11

АрмИнфо. Текущая обстановка в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта обсуждалась главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым Мохаммадом Джавадом Зарифом в ходе телефонного разговора, состоявшегося 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, была указана необходимость гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по другим ключевым темам, включая ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.