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АрмИнфо. Текущая обстановка в Нагорном Карабахе с учетом предпринятых российской стороной усилий в целях достижения полного прекращения огня в зоне конфликта обсуждалась главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым Мохаммадом Джавадом Зарифом в ходе телефонного разговора, состоявшегося 24 ноября.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, была указана необходимость гуманитарного содействия гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий.
Проведен обстоятельный обмен мнениями по другим ключевым темам, включая ситуацию в Сирии, зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.
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|Премьер-министр РА: Мы должны реформировать наше мышление, чтобы достичь наших целей
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|Инфоцентр: Сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену военнослужащих и гражданских лиц
|Трое депутатов от фракции "Мой шаг" отправились в Москву для встречи с представителями партии "Единая Россия"
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|Послы США и ЕС провели встречу с членами Комиссии по противодействию коррупции Армении
|Минфин РА: Собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы переданы правительству Армении
|Лавров и Зариф обсудили текущую обстановку в Нагорном Карабахе
|У посольства России в Армении прошла акция родственников пропавших без вести военнослужащих
|С 24 по 29 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|Министр экономики Армении представил заявление о своей отставке
|Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе, но стоит ли ему верить
|Ушел из жизни генерал-майор Аствацатур Петросян
|Оппозиционер: Премьер-капитулянт должен уйти
|Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство в поддержку Арцаха
|Премьер-министр РА: Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат
|Совет парламента намерен обратиться в КС для лишения главы партии "Процветающая Армения" депутатских полномочий
|Бывший судья КС Ким Балаян объявил голодовку, он обвиняет Никола Пашиняна в свержении Конституционного строя
|Глава МИД Турции: Соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону и Армении
|После боевых действий в Карабахе Фонд "1000 драм" выплатил компенсации 104 бенефициарам
|Арпине Ованнисян направит письмо докладчикам ПАСЕ по Азербайджану в связи с армянскими военнопленными
|Прогноз: Со временем <проект Карабах> позволит Москве интегрировать Азербайджан в другие проекты
|Тигран Абрамян: Нынешняя власть не может вести переговоры и достичь желаемого для армянской стороны результата
|Российский аналитик: К вынужденному вмешательству России привели игры слов в исполнении США и Франции
|СНБ: Видео с пленными, распространяемые азербайджанской стороной, зачастую не связаны с военными действиями в Арцахе
|В Армении выявлено 813 новых случаев заражения коронавирусом
|В Первопрестольном Эчмиадзине открывается офис по вопросам духовно-культурного наследия Арцаха
|Дорога на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда грузовых машин
|Армен Саркисян провел переговоры с Абдаллой II
|Российские военные продолжают разминирование в Карабахе в зонах ответственности миротворческих сил
|Структуры ООН активизируют деятельность в зоне карабахского конфликта
|Главы МИД России и Иордании обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе
|Армия обороны Арцаха призвала карабахцев не искать решения своих проблем в интернете
|В правительстве Армении проходит встреча Никола Пашиняна с родителями без вести пропавших военнослужащих
|Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве
|Правительства Швейцарии и Германии окажут помощь общинам Армении в преодолении экономических последствий COVID-19
|При разрыве мины в Матагисе погиб азербайджанский офицер, есть пострадавшие со стороны Арцаха и России
|У Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый глава
|Омбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вести
|В рамках "Фонетона" удалось собрать свыше 2.1 млн.евро
|Карабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос Бердашена
|Создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решения
|Габриел Балаян покинул пост замминистра обороны Армении
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