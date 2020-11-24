Вторник, 24 Ноября 2020 16:02

АрмИнфо.Родственники военнослужащих пропавших без вести во время военных действий в Арцахе провели акцию у здания посольства России в Армении. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Участники акции подготовили письмо-обращение для российского посольства, а также составили список пропавших без вести военнослужащих. В письме они просят Россию оказать содействие в организации поисковых работ для обнаружения военнослужащих на подконтрольных Азербайджану территориях.

Вчера состоялась встреча представителей родни пропавших без вести с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая не внесла никакой конкретики

"Все мы потеряли наших детей. Они готовы были отдать свою жизнь за Родину, но сейчас наши дети пропали без вести. Мы обращались в Министерство обороны, к премьер- министру, в Красный крест. Мы не знаем, куда еще нам обращаться.

Многие сейчас ищут своих близких по больницам и моргам. Некоторые родители сейчас находятся у здания правительства, возможно им вновь удастся встретиться с премьер- министром Армении. Нам просто необходимо узнать, где наши дети", - подчеркнул один из участников акции.

К проводящим акцию гражданам вышел Консул России в Армении Андрей Шанин, который обещал в ближайшее время передать подготовленное акционерами письмо в Москву, заверив , что данный вопрос будет решен на государственном уровне