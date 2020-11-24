Вторник, 24 Ноября 2020 16:01

АрмИнфо.На территории Армении с 24 по 29 ноября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, северо-восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 24 по 29 ноября ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем оставит +10 градусов.