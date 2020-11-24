Вторник, 24 Ноября 2020 15:41

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов на территориях в Карабахе, перешедших и переходящих под контроль Баку, подчеркнув, что все они являются историческим достоянием страны. Об этом он заявил 23 ноября перед Агдамской мечетью.

"Сегодня, после завершения войны, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, что будет с христианскими храмами на землях, перешедших под контроль Азербайджана, выражают беспокойство и во время бесед со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, особенно лидеры западных государств, которые разжигают исламофобию, закрывают глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывают тех, кто это совершает. Все храмы на наших территориях - это наше историческое достояние", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все исторические памятники в стране охраняются государством. И тут же выступил с фразой, которая дает понять, какая учесть постигнет их. Так, Алиев заверил, что мол часть христианских храмов не армянские, а якобы они албанские и православные. Меж тем, до более известно, что на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов нет албанских церквей. Подобные высказывая азербайджанского лидера уже свидетельствует о том, что опрометчиво надеяться на их сохранность в будущем, и скорее всего их постигнет та же участь что и сотни других армянских религиозно- культурных объектов на территории Азербайджана. То есть они будут пущены под бульдозер, как это было с хачкарами в Старой Джуге.

Свидетельством этому являются вандализм и варварское отношение азербайджанских военных по отношению к памятниками армянского культурно-исторического и религиозного наследия. Яркий пример - осквернение Зеленной церкви в Шуши. До этого ВС Азербайджана нанесли два прицельных ракетных удара по символу города Шуши - церкви Св. Казанченоц.

Стоит также заметить, что президент России Владимир Путин взял под свое покровительство церковь Св. Казанченоц в Шуши, а также комплекс Дадиванк, расположенный в Карвачарском районе. У Дадиванка выставлен пост российских миротворцев.

Российская сторона также обратилась к ЮНЕСКО с просьбой заняться вопросом организации сохранности культурно-исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе.