Вторник, 24 Ноября 2020 14:50

АрмИнфо. Премьер-капитулянт должен уйти. Об этом 24 ноября на заседании Совета старейшин Еревана заявил представитель оппозиционной фракции "Луйс" Давид Хажакян.

Он отметил, что намерен представить проект обращения с требованием отставки премьер- министра Армении Никола Пашиняна, и никто из участников заседания Совета старейшин не должен избегать ответственности.

"Будучи членами Совета старейшин, мы должны выразить нашу позицию относительно происходящего в стране, и каждый из нас несет свою долю ответственности", - сказал Хажакян.

Он отметил, что если раньше все провалы можно было выдавать за успех или списывать на наследие прежних властей, то сейчас их уже ничем не завуалировать. Оппозиционер отметил необходимость соответствующей оценки. Проект обращения будет поставлен на голосование.