Вторник, 24 Ноября 2020 14:47

АрмИнфо. Конгресс Испании принял очередное предложение-ходатайство депутата Джона Иньярриту, в котором Конгресс выражает свои соболезнования семьям гражданских и военных жертв нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает на своей странице в Фейсбук посольство Армении в Испании, документ также подтверждает глубокие дружеские связи с армянским народом, усиливает защиту армянских культурных и религиозных центров на территориях, находящихся под контролем Азербайджана или переходящих под его контроль.

Речь также идет об увеличении гуманитарной помощи со стороны Евросоюза населению Нагорного Карабаха, а также возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания.

В посольстве отметили, что ни одна из представленных в Конгрессе политических сил не проголосовала против данного предложения-ходатайства Джона Иньярриту.