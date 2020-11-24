Вторник, 24 Ноября 2020 14:45

АрмИнфо. Есть надежда на то, что удастся найти и вернуть большую часть пропавших без вести в Карабахе солдат. Об этом на встрече с родителями пропавших без вести солдат заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, "Мы это воспринимаем как общую боль, и я надеюсь, что хотя бы значительную часть этих людей, наших братьев, мы сможем найти и вернуть", - сказал премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства РА.

Глава армянского правительства заявил, что чувствует себя виноватым перед ними. Он признал, что государственные органы до сих пор по объективным и субъективным причинам недостаточно эффективно работали для решения их проблемы. "Каждый из вас должен сегодня чувствовать, что правительство с рядом с вами, оно живет вашей болью и чувствует ее. Общение не должно быть в режиме полиция-общество. Давайте договоримся, что вместе выйдем из этого режима, хотя виноваты в первую очередь мы. И я хочу попросить прощения, ибо какая разница, о ком речь, о члене моей семьи или вашей. Нет никакой разницы", - сказал он.

По словам премьер-министра, такие встречи продолжатся, и он встретится со всеми родственниками. Никол Пашинян добавил, что в Армении сейчас сложные времена, и этот период нужно преодолеть вместе, так как проблема для всех общая.

Отметим, что днем ранее родственники пропавших без вести проводили акцию протеста у Министерства обороны РА, обвиняя чиновников в бездействии.