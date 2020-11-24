Вторник, 24 Ноября 2020 14:19

АрмИнфо. Совет Национального Собрания намерен обратиться в Конституционный суд для лишения главы партии "Процветающая Армения", крупного бизнесмена Гагика Царукяна депутатских полномочий.

Как сообщает пресс-служба парламента, основой для обращения является 95 статья Конституции Армении и решение Комиссии по предотвращению

коррупции от 26 октября 2020 года "О нарушении требований несовместимости депутата НС".

Согласно 95 статье Конституции, депутат не имеет права занимать не обусловленную его статусом должность в государственных органах или в других органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью. Отметим, что заседание Совета парламента по данному вопросу планировалось еще 16 ноября, однако, оно было отложено. Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.