Вторник, 24 Ноября 2020 14:09

АрмИнфо. Диалог между Турцией и Россией дает ощутимые результаты, которые проявились в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 24 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наш диалог с Россией продолжает давать ощутимые результаты, как это видно в ситуации с недавним кризисом в Нагорном Карабахе. Мы продолжим этот стратегический подход и в предстоящий период", - сказал Чавушоглу, выступая на совещании бюджетной комиссии в парламенте Турции.

Он напомнил, что с целью создания совместного мониторингового центра по контролю за соблюдением перемирия 11 ноября с Россией был подписан меморандум о взаимопонимании.

"Мы считаем, что соглашение в среднесрочной и долгосрочной перспективе принесет пользу всему региону, а также Армении. Мы хотим, чтобы в регионе воцарились мир и стабильность", - добавил турецкий министр.