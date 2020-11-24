Вторник, 24 Ноября 2020 12:41

АрмИнфо. Бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян на своей странице в Facebook сообщила, что подготовила письмо на имя генерального секретаря Совета Европы и докладчиков ПАСЕ по Азербайджану по части наших соотечественников, попавших в плен.

Бывший министр, в частности, отметила, что в письмо будут включены имена военнопленных, полученных из открытых источников. "Прошу сообщить мне имена и фамилии ребят, которые есть в различных видеоматериалах. Это дополнительный рычаг, который поможет нам найти решение данного вопроса", - написала Арпине Ованнисян, указав в постскруптуме, что с учетом личных контактов она намерена провести переговоры с некоторыми представителями ПАСЕ.