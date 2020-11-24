Вторник, 24 Ноября 2020 12:37

АрмИнфо. Визит глав МИД и Минобороны РФ в Ереван стал очередным проявлением стремления Москвы довести реализацию Заявления от 9 ноября до победного конца. Подобное мнение выразил АрмИнфо член политсовета инициативы <Во имя республики>, политолог Роберт Гевондян. <Сам факт этого стремления, факт заинтересованности Москвы в его реализации, в предотвращении его нарушения говорит о том, что именно Россия является его основным бенефициаром. Мы также видим различные проявления озабоченности данным документом со стороны остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Есть такая озабоченность и в армянском обществе>, подчеркнул он.

В этом свете, политолог отметил фактическое появление в регионе второй российской военной базы. На его взгляд, это имеет для Москвы чрезвычайно важное значение. Особенно с учетом того, что база размещена на территории, которую Азербайджан считает своей. Данный фактор однозначно является частью российской стратегии по защите собственных интересов на Южном Кавказе.

<И, наконец, самое главное. Со временем подобная ситуация позволит России более тесно интегрировать Азербайджан в собственные региональные и интеграционные проекты. Москва о подобных стремлениях и перспективах говорит совершенно открыто. Более того, в различных научных кругах периодически отмечается задача России вовлечь постсоветские страны в собственные проекты>, - заметил он.

В этом свете, политолог выделил два основных тезиса последнего интервью Владимира Путина. По его оценкам, продемонстрировав безоговорочную поддержку действующим властям Армении, российский президент дал понять жизненную важность для России удержания у власти Никола Пашиняна. Последнее обусловлено подписью армянского премьера под Заявлением от 9 ноября. Подобная заинтересованность в очередной раз говорит о безусловном соответствии содержания документа интересам России.

<Второй момент - подобный подход Путина к проблеме Арцаха демонстрирует первые ростки геополитического курса, взятого Москвой на Южном Кавказе. До этого подобная политика демонстрировалась в Средней Азии, Украине и Беларуси. А в Армении впервые проявилась после неожиданного членства страны в Таможенном союзе. И вот сегодня мы видим ее продолжение в регионе, в частности, в Азербайджане>, - подытожил политолог.