Вторник, 24 Ноября 2020 12:20

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выступила с пояснениями, в связи с видео с плеными, распространяемые азербайджанцами в интернете.

В заявлении, в частности, отмечается: "В последнее время в интернете появилось множество видео, на которых запечатлены пленные солдаты и гражданские лица. Хотим сообщить, что многие из этих видео не имеют связи с военными действиями, произошедшими в Арцахе.

Эти видео зачастую сняты в иностранных государствах и смонтированы, чтобы создать панику среди армянской стороны. СНБ Армении призывает граждан не распространять данные видео в интернете, и руководствоваться исключительно официальной информацией".