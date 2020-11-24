Вторник, 24 Ноября 2020 12:12

АрмИнфо. В Первопрестольном Эчмиадзине будет открыт офис по вопросам духовно-культурного наследия Арцаха. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал глава пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, иерей Тер Ваграм Меликян.

По его слова, соответствующее решение принято Католикосом Всех армян Гарегином Вторым. Ответственным за деятельность офиса назначен архиепископ Гарегин Амбарцумян.