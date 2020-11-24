Вторник, 24 Ноября 2020 10:44

АрмИнфо. Автодорога Степанцминда-Ларс, ведущая на КПП "Верхний Ларс", в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыта для проезда грузовых транспортных средств. Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на коллег из Грузии и Северной Осетии.

Также отмечается, что в Грузии сохраняются ограничения по въезду обусловленные пандемией коронавируса нового типа.

В МЧС РА также сообщили, что все дороги на территории Армении открыты для проезда всех видов транспортных средств.

Напомним, что военная грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией.