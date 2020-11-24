Вторник, 24 Ноября 2020 10:25

АрмИнфо. Рабочий визит президента Армении Армена Саркисяна в Иорданское Хашимитское Королевство стартовал со встречи с королём Иордании Абдаллой II ибн Аль Хусейном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, после двусторонней встречи последовали переговоры в расширенном составе.

Приветствуя Саркисяна в Иордании, Абдалла II отметил, что две страны объединяют прочные дружественные и исторические связи.

Было отмечено, что Армения сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, и в качестве хорошего друга, ожидается тесное взаимодействие и оказание содействия.

Саркисян выразил благодарность за теплый прием, слова поддержки и за готовность развивать сотрудничество между двумя странами во всех возможных областях. "Есть взаимное доверие, и мы можем работать во имя будущего. В трудные моменты становится ясно кто твой настоящий друг", - сказал президент РА, выразив убеждение, что из любой сложной ситуации есть выход, и заверил, что все запланированные ранее проекты будут воплощены в жизнь, будет установлено более широкое сотрудничество.

Стороны в контексте реализации потенциала отношений, выразил готовность продвигать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.

Собеседники сошлись во мнении, что Армении и Иордания могут успешно сотрудничать в таких областях как информационные технологии, образование, наука, здравоохранение, пищевая безопасность, туризм. Для Армении также может быть полезным опыт работы Иордании с вынужденными переселенцами.

На встрече также затрагивались вопросы, связанные с усилиями по борьбе с коронавирусом нового типа, а также его социально-экономическими последствиями. Была выражена взаимная обеспокоенность в связи с возникающими международными и региональными вопросами, в частности, связанных с усилиями по установлению мира на Ближнем Востоке.

Саркисян детально рассказал о последствиях азербайджанской военной агрессии в отношении Арцаха, и в этом контексте о сложившейся ситуации. Иорданская сторона отметила, что использовала свои связи и авторитет на международной арене для содействия усилиям по установлению мира.