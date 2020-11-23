Понедельник, 23 Ноября 2020 21:33

АрмИнфо.По инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября с.г. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня. Подтверждены неприемлемость односторонних подходов и необходимость скорейшего создания условий для возобновления прямого палестино- израильского диалога на основе решений ООН и Арабской мирной инициативы. Министры обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая задачи содействия решению проблем мирного населения, в том числе в контексте прошедшей 11-12 ноября в Дамаске Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам. Подчеркнута принципиальная позиция о безальтернативности политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Отметим, что президент РА сегодня с визитом отправился в Иорданию