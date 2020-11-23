Понедельник, 23 Ноября 2020 21:19

АрмИнфо. В правительстве Армении проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с родителями без вести пропавших военнослужащих.

Как ранее сообщало АрмИнфо, помощник премьер-министра Наири Саркисян сегодня заявил, что 25 родителей без вести пропавших военнослужащих сегодня в 19?30 встретятся с главой правительства. Он также отметил, что Пашинян принял решение о создании межведомственной комиссии по поиску без вести пропавших.

Стоит отметить, что который день подряд родители военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта проводят акции перед различными госучреждениями, в том числе перед зданиями правительства и Минобороны РА с требованием предоставить им информацию о местонахождении их детей.