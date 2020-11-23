Понедельник, 23 Ноября 2020 19:56

АрмИнфо. Правительства Швейцарии и Германии окажут дополнительную помощь общинам Армении в преодолении вызовов экономического развития, вызванных эпидемией COVID-19.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства территориального управления и развития РА, в контексте Программы совершенствования системы местного самоуправления общинам будет выделено дополнительно 460 000 франков, которые будут направлены на поддержку населения в предоставлении более эффективных общественных услуг.

Региональный заместитель директора Швейцарской программы сотрудничества и развития Вернер Тут выразил убеждение, что выбрано правильное время для реализации "Программы малых грантов", которая позволит общинам Армении реализовать процессы административно-территориальных реформ в условиях эпидемии COVID-19. "Мы очень заинтересованы в инвестировании и очень рады, что можем сыграть в этом свою роль", - сказал Вернер Тут.

В свою очередь вице-посол Германии в Армении Клаус Вендельберг подчеркнул, что с учетом сложной ситуации в Армении эта инициатива может быть особенно важной? "К последствиям эпидемии добавляются последствия войны. Благодаря усилиям правительств Швейцарии и Германии эта новая схема грантов позволяет общинам преодолевать возникшие экономические проблемы", - отметил дипломат.

Отмечается, что Швейцария и Германия выделяют по 230 000 франков для решения насущных нужд армянских общин. Чтобы лучше использовать существующий потенциал экономического развития, эти дополнительные средства будут направлены на создание Программы малых грантов.

Гранты позволят муниципалитетам улучшить социальные и экономические инфраструктура, а также создать рабочие места, стимулировать самозанятость, решить проблемы с доходами домашних хозяйств и многое другое. Программа будет стимулировать малые и средние проекты, которые будут представлены муниципалитетами в сотрудничестве с местными (неправительственными) экономическими организациями.

Также сообщается, что Муниципалитеты и (или) государственно-частные консорциумы могут подавать проектные предложения в организации, реализующие программы малых грантов.

GIZ будет координировать процесс подачи заявки на грант. Бюджеты проектных предложений могут варьироваться от 5 000 до 20 000 евро, средства будут предоставлены через GIZ. В исключительных случаях может быть предоставлено до 50 000 евро, особенно для межобщинных проектов.

Программа совершенствования местного самоуправления осуществляется GIZ, Советом Европы (СЕ) и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).