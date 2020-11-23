Понедельник, 23 Ноября 2020 18:35

АрмИнфо.Правительство Армении и его соответствующие органы, которые ведут переговоры от имени РА, несут прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников, и нахождение пропавших без вести. Об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

При этом он подчеркнул, что прямая ответственность правительства заключается в проведении скоординированной работы с конкретными действиями, направленными на достижение реальных результатов по этим вопросам, обеспечение необходимого диалога, осведомленности семей заключенных и пропавших без вести, а также с общественностью.

"Омбудсмен Армении информирует всех, что не обладает полномочиями

по осуществлению таких функций как возвращение пленных, поиск пропавших без вести, контроль дороги из Армении в Арцах. Правительство Республики Армения и его органы уполномочены правом вести переговоры или проводить официальные обсуждения этих вопросов от имени государства, в том числе и в международных судах, таких как Европейский суд по правам человека. Несмотря на юридические ограничения и тот факт, что правовая задача омбудсмена заключается в поддержке этого процесса, с 27 сентября офис защитника прав человека с небольшим штатом круглосуточно работает, и осуществила огромную работу, используя весь потенциал многолетних международных отношений", - отметил Омбудсмен Армении.

Отмечается, что офисом Омбудсмена Армении задокументированы как доказательства зверства азербайджанских вооруженных сил против наших пленных соотечественников с необходимой проработкой и описанием; при поддержке специалистов факультета востоковедения ЕГУ все видеоролики переведены с азербайджанского и турецкого языков на английский и русский и прикреплены к видеороликам с субтитрами, так же обрабатываются и фиксируются фотографии; каждое видео и фото анализируется, фиксируется с указанием конкретных нарушений международного права; на основе упомянутых видео и фото составляются специальные отчеты и сообщения, их анализ по конкретным дням; отчеты и отдельные сообщения направляются в международные межправительственные и неправительственные организации, включая международные суды, комиссаров ООН и СЕ по правам человека, всех членов Совета Европы, ОБСЕ, парламенты ЕС и международные СМИ, а также в компетентные государственные органы Республики Армения; все случаи возвращения наших соотечественников, азербайджанские зверства представлены и обсуждаются с послами других стран и международных организаций в Армении; поддерживается постоянный контакт с семьями пленных; на постоянной основе ведется работа с юристами, которые направляют заявления в Европейский суд по правам человека; поддерживается постоянная связь с Постоянным представителем Армении при ЕПСЧ.

Вместе с тем в офисе Омбудсмена подчеркивают, что тема пленных и пропавших без вести в последнее время превратилась в заведомую недопустимую манипуляцию в социальных сетях, направленную на подрыв работы Защитника прав человека Армении с целью прикрыть очевидные недостатки правительства РА на фоне отсутствия информации о вышеуказанных лицах.

При этом подчеркивается, что исследования государственных органов по вопросам пленных и пропавших без вести указывают на императив дня организовать слаженную работу Правительства для достижения реальных результатов, поскольку оно является прямым ответственным по этому вопросу.

"Единственным государственным органом, который должным образом функционирует в этой области, является представительство Армении в ЕСПЧ и профессиональные сотрудники, которым передаются отчеты Защитника прав человека. Однако этот орган объективно не может рассматривать все вопросы. Кроме того, Международный комитет Красного Креста (МККК) имеет полномочия в этой области, и ведет активную работу и с ними взаимодействует Защитник прав человека.

Следовательно, Правительству следует немедленно начать скоординированную работу над принципами возвращения заключенных и поиску пропавших без вести, обеспечивая надлежащий диалог и осведомленность общественности, особенно членов семьи", - подчеркнул Омбудсмен РА, призвав прекратить манипуляции со стороны фейков в адрес офиса Защитника прав человека и указав на недопустимость подобного поведения.

При этом он обратил внимание правоохранительных органов РА на преступные деяния подобного характера и на настоятельную необходимость их предотвращения.

"Защитник прав человека продолжает работать 24 часа в сутки, чтобы защищать права людей, оказавшихся в плену в разный период, помогая в процессе их возвращения или обнаружения, с равным доступом к правам человека во всех сферах", - подчеркнул Татоян.

Стоит отметить, что который день подряд родители военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта проводят акции перед различными госучреждениями, в том числе перед зданием правительства и Минобороны РА с требованием предоставить им информацию о местонахождении их детей.