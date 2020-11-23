Понедельник, 23 Ноября 2020 17:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 2 на улице Сафаряна в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 16 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 17 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11։00-17:00 жилой дом 9 на улице Агаяна, частично собственные дома на улицах Айгестана 2, 9, 11, частично собственные дома на улице Чаренца, жилые дома 29, 31 на улице Абовяна, жилой дом 53 на улице Ез. Кохбаци, жилой дом 37 на улице Ин Ереванци, жилой дом 40 на пр. Маштоца, жилой дом 31 на улице Московяна, жилой дом 49 на улице Анрапетутяна, жилой дом 29 на улице Агатангехоса, жилые дома 25, 26 на улице Хоренаци, частично собственные дома на улице Ареставорнери, жилой дом 8 на Северном проспекте, жилой дом 106 на улице Налбандяна, ООО “Андако”, здание автохозяйства ГАИ, собственные дома квартала “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19 на улице Давида Анахта, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилые дома 1, 19а на улице Акобяна, жилой дом 3 на 1-ом переулке Киевяна, жилой дом 65 на улице Барбюса, жилой дом 1 на пр. Баграмяна, жилой дом 12 на улице Касяна, жилой дом 5 на улице Тиграняна, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 9, 8, 10 на улице Шарури, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15:00 жилой дом 1 на улице Нерсисяна, жилые дома 24, 24/10, 24/12, 24/16, 24/24, 24/31, 244 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-16:00 село Аршалуйс;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Зар, Неркин Птгни, Камарис, Капутан, Гегашен;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:30 частично община Цахкунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-15:00 частично село Лусарат;

в Тавушской области:

11:00-14:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Мясникяна, Усанохакан, Орджоникидзе в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.