Понедельник, 23 Ноября 2020 16:22

АрмИнфо. По итогам третьего квартала 2020 на электронной бирже труда Республики Казахстан было размещено 176 тыс. вакансий для квалифицированных работников — на 19,1 тыс. больше, чем во втором квартале, и на 49 тыс. больше, чем в первом квартале, сообщает forbes.kz со сслкой на Ranking.kz.

В этот же период соискатели разместили на ЭБТ 123,1 тыс. резюме. Стоит отметить, что в сентябре на ЭБТ было размещено наибольшее число резюме квалифицированных работников за последние 12 месяцев, а именно 47,3 тыс. публикаций, что косвенно говорит об ухудшении экономической ситуации в стране. При этом количество опубликованных вакансий за девять месяцев 2020 больше, чем количество резюме, на 53,8%. То есть спрос на квалифицированный труд значительно превышает предложение.

Наибольшая потребность в квалифицированных работниках наблюдалась в Нур-Султане и Алматы: 23,2 тыс. и 19,3 тыс. соответственно. При этом в Алматы количество вакансий в 3 раза превышало число опубликованных резюме. Это связано с активной работой по содействию занятости в регионе.

В Алматы на 100 опубликованных вакансий приходилось 34 резюме, что является одним из лучших показателей по стране. В целом кризис, вызванный пандемией коронавируса, привнёс значительные коррективы на рынок труда. В условиях закрытия рабочих мест в отраслях с высоким уровнем риска заражения вирусом возникает вопрос о перенаправлении кадров в другие сферы деятельности. В связи с этим роль практической профориентации и переквалификации в нашей стране приобретает особую актуальность и значимость.

В Алматы на 100 опубликованных вакансий приходилось 34 резюме, что является одним из лучших показателей по стране. В целом кризис, вызванный пандемией коронавируса, привнёс значительные коррективы на рынок труда. В условиях закрытия рабочих мест в отраслях с высоким уровнем риска заражения вирусом возникает вопрос о перенаправлении кадров в другие сферы деятельности. В связи с этим роль практической профориентации и переквалификации в нашей стране приобретает особую актуальность и значимость.