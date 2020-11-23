Понедельник, 23 Ноября 2020 14:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении проводит ряд встреч с представителями бизнес-сообщества страны. Об этом сообщает пресс- служба правительства РА.

Согласно источнику, встречи проходят с целью обсуждения вопросов, касающихся экономической активности и восстановления инвестиционного климата в Армении. В частности, в качестве основных тем обсуждения рассматриваются вопросы по укреплению связей правительства с бизнес-средой, обеспечению продолжительности инвестиционных программ, восстановлению экономического оптимизма.

Сообщается, что в ходе сегодняшней встречи Никола Пашиняна с предпринимательским сообществом были достигнуты конкретные договоренности.

Отметим, что сегодня премьер-министр встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Арсеном Казаряном, основателем компании <Сил концерн> Хачатуром Сукиасяном, основателем компании <Алекс Холдинг> Самвелом Алексаняном, владельцем компании <Соврано> Арманом Саакяном, владельцем компании <Спайка> Давидом Казаряном и основателем компании Menu.am Вааном Керобяном. Встречи будут нести продолжительный характер.