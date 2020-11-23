Понедельник, 23 Ноября 2020 13:44

АрмИнфо. Член АРФД Гегам Манукян заявил, что объявляет бессрочную голодовку с одним требованием - отставка действующего премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. <Как гражданин Республики Армения, который обеспокоен сложившейся ситуацией, и переживает личную и национальную трагедию из - за потери важной части нашей Родины в результате бездарной и деструктивной деятельности властей РА и, в частности, премьер-министра Пашиняна, и, осознавая, что эта власть не в состоянии внести изменения в стране, провести переговоры и попытаться получить максимально благоприятные условия в арцахском вопросе объявляю бессрочную голодовку>, - написал он. Член АРФД отметил, что все детали будут представлены сегодня в 13:00 у памятника Арама Манукяна. <Никол должен уйти>, - подчеркнул Гегам Манукян