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АрмИнфо. Ереванскому Гематологическому центру им.Йоляна срочно требуется кровь.
Как сообщает пресс-служба центра, срочно необходима, в частности, 2-ая группа крови с положительным резус-фактором A (II) RH+.
Центр просит граждан, желающих сдать кровь, для получения дополнительной информации звонить по номеру 010-28-38-23.
|У Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении новый глава
|Омбудсмен: Правительство Армении несет прямую ответственность за возвращение из азербайджанского плена наших соотечественников и нахождение пропавших без вести
|В рамках <Фонетона> удалось собрать свыше 2.1 млн.евро
|Карабахцы продолжают возвращаться в свои дома на фоне неопределенности с передачей территорий Азербайджану – на очереди вопрос Бердашена
|Создана межведомственная комиссия по делам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Посол Германии: Всестороннее и устойчивое урегулирование карабахского конфликта все еще ожидает своего решения
|Габриел Балаян покинул пост замминистра обороны Армении
|Четыре члена британской бригады скорой помощи командированы в Армению для содействия в лечении COVID19
|ЕСПЧ принял решение о применении срочной меры в отношении Азербайджана по вопросу армянских военнопленных
|У здания Минобороны возобновилась акция протеста родственников пропавших без вести военнослужащих
|Премьер-министр Армении проводит встречи с бизнесменами
|Член АРФД объявил бессрочную голодовку c требованием отставки Никола Пашиняна
|Посол Армении и замглавы МИД Ирана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|В Армении выявлен 485 новых случай заражения коронавирусом
|Гематологическому центр имени Йоляна срочно требуется кровь
|СМИ: Турция пытается заселить Карабах сирийскими наемниками
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|Армения и Иран обсудили ход реализации совместных программ в сфере энергетики
|В Армении установят памятную доску экипажу вертолета Ми-24П, сбитого Азербайджаном
|Республиканец Девин Нуньес призвал администрацию Трампа заблокировать продажу американского оружия Турции
|Президент Армении отправляется с визитом в Иорданию
|Аналитик: Отстранение Никола - это, прежде всего, попытка решить нерешенные вопросы в нашу пользу
|Франция начинает осуществлять программу помощи армянам Карабаха
|МИД ФР: На Франции, России и США лежит особая ответственность за Карабах
|Ле Дриан: ЕС ожидает от Турции реальных действий
|Депутат: Если армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района
|Операция архиепископа Паргева Мартиросяна в США прошла успешно
|Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
|В Карабахе восстанавливается газоснабжение потребителей
|Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении
|В Карабахе увеличат группировку МЧС России
|Арарату Мелкумяну присвоено звание Герой Арцаха
|Католикос всех армян призвал народ к единству
|Путин: авторами текста заявления по Карабаху были все три подписавшие его стороны
|Эммануэль Макрон: Франция желает включить трехстороннее заявление по Карабаху в рамки международного контроля
|В Первопрестольном Эчмиадзине началась поминальная служба по погибшим в карабахской войне
|Дипломат: Российское руководство "фантастически" использовало представившийся шанс для укрепления своих позиций в регионе
|Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
|Турция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане
|В Степанакерте начинаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов
|Сегодня в Армении - День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне
|В Армении за сутки зарегистрировано 1385 новых случая заражения COVID-19
|Араик Арутюнян: В Арцах уже вернулись 25 тысяч человек
|Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>
|Ара Айвазян планирует посетить Москву
|Ибрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза Карабах
|Шойгу провел переговоры с Алиевым
|В Ереване прошли переговоры армянских и российских вице-премьеров
|Саркисян Лаврову: Вы приехали в Армению в очень сложный, можно сказать, кризисный период
|Минтруда и соцвопросов РА: Каждый день моя команда должна будет достигать новых результатов
|Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс
|Армения и Россия подписали пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в Карабахе
|В ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна
|Лавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Россией
|Глава МИД Ирана может в ближайшее время посетить Армению
|На площади Свободы начался митинг оппозиции
|Защитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФ
|Шойгу из Еревана отправился в Баку
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|Читать больше
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