Понедельник, 23 Ноября 2020 11:24

АрмИнфо. В Армении установят памятную доску экипажу вертолета Ми-24П, сбитого Азербайджаном.

Как сообщает ЮВО, армянская сторона поддержала инициативу МГФ <Мир> по установке памятника экипажу российского вертолета Ми-24П. Председатель Международного гуманитарного фонда <Мир> Андраник Никогосян сообщил, что губернатор Араратской области Гарик Саргсян посетил место установки будущего памятника по поручению Министра территориального развития и инфраструктуры Армении Сурена Папикяна.

Совместная делегация Араратской области и МГФ <Мир> посетила место катастрофы российского вертолета Ми-24П и обсудила вопросы по передаче земли на баланс фонда для строительства военно-исторического музейного комплекса. До конца ноября т.г. в память о российском экипаже, погибшем при исполнении служебного долга, будет установлена временная мемориальная доска.

<Благодаря российским миротворческим силам удалось предотвратить еще большее кровопролитие. Только вмешательство России предотвратило угрозу начала <второго геноцида армян>. Летчики Юрий Ищук и Роман Федина отдали свои жизни ради того, чтобы наконец прекратилась война, чтобы перестали гибнуть мирные жители. Майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина в глазах армянского народа стоят в одном ряду с прославленными русскими воинами, героически погибшими на армянской земле в ходе русско-персидской и русско-турецкой войн. Священный долг Армении - увековечить память русских воинов>, - заявил Андраник Никогосян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян наградил медалью <За боевые заслуги> майора Юрия Ищук (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно) и старшего лейтенанта Владислава Грязина.

В дальнейшем на месте трагедии будет установлен памятник и сооружен военно- исторический музейный комплекс, посвящённый многовековой истории братских взаимоотношений России и Армении.

Также МГФ <Мир> поддерживает семьи погибших летчиков. Специалисты Фонда и квалифицированные психологи оказывают вдовам Карине Ищук и Юлии Федине психологическую помощь и поддержку, поддерживается связь с госпитализированным летчиком Владиславом Грязиным.

Напомним, вертолет Ми-24П армейской авиации авиабазы <Эребуни> ЮВО был сбит 9 ноября 2020 г. азербайджанскими вооруженными силами в тот момент, когда экипаж вертолета сопровождал автоколонну российской военной базы, дислоцированной в Гюмри по территории Республики Армения.

В ночь с 9 на 10 ноября президент России Владимир Путин заявил о достигнутом соглашении между лидерами воюющих сторон о полном прекращении огня на территории Нагорного Карабаха. <Достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе>, - сказал президент России.

На территории конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих. Режим прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта после ввода российских миротворческих сил соблюдается в полном объеме.