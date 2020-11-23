Понедельник, 23 Ноября 2020 11:12

АрмИнфо.Власти Армении прибегают к последним манипуляциям, чтобы убедить людей, которые сегодня борются за устранение от власти Никола Пашиняна, хотят лишь возобновления боевых действий. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник президента Арцаха, а ныне руководитель аналитического центра "Энакет" Тигран Абрамян.

По его словам, этот маневр властей определенным образом сказывается на людях, чьи парни занимают разные должности в разных статусах - срочники, офицеры, контрактники, резервисты и добровольцы.

Напомню, что мы видели трехстороннее заявление, но мы не видели механизмов его реализации, деталей, связанных с урегулированием вопроса. И в этом причина того, почему, к примеру, жителей 7 сел Мартакертского района предупреждают о том, чтобы они покинули свои дома за 1- 2 дня. Тоже самое касается Аскерана и Мартуни.

"Каждый день пребывания Никола Пашиняна у власти приближает нас к еще большей трагедии, потому что он не только неспособен вести переговоры, но и уже исчерпал себя, полностью дискредитировал себя и выбыл из процесса. Отстранение Никола - это, прежде всего, возможность обеспечить участие в переговорном процессе, попытаться решить нерешенные вопросы в нашу пользу. В случае с Николом такой возможности нет", - считает аналитик.