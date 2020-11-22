Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:54

АрмИнфо. Если депортированные из Арцаха армяне должны вернуться в свои дома, то почему депортированы жители 7 сел Мартакертского района. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

По его словам, В ночь на 9 ноября в 7-м пункте заявления, подписанного Пашиняном, говорится, что беженцы, перемещенные лица возвращаются в места своего проживания. “Этот пункт истолкован таким образом, что он относится к армянской и азербайджанской сторонам. Возникает вопрос: если депортированные из Арцаха армяне должны вернуться в свои дома, то почему были депортированы жители 7 армянонаселенных сел Мартакерта, и не только? Разве они не должны оставаться в своих домах, а так называемые азербайджанские беженцы вернуться в свои недавно построенные дома и продолжать жить в этих селах под присмотром миротворцев? Может ли правительство быть привлечено к ответственности за этот пункт данного заявления?”, - задает вопросы депутат.