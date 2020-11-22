Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:53

АрмИнфо. Операция предстоятеля Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископа Паргева Мартиросяна в одной из больниц Лос-Анджелеса прошла успешно. Об этом заявил предстоятель Армянской Западной епархии США ААЦ, архиепископ Овнан Тертерян.

В сообщении епархии на странице в Facebook сообщается, что Овнан Тертерян и верующие возносят молитву, прося у Всевышнего скорейшего выздоровления архиепископа Паргева Мартиросяна.

Ранее сообщалось, что архиепископ перенес инфаркт, и его собрались отправить на лечение в США.