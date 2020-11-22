Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:52

АрмИнфо. Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.

"Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни", - добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.