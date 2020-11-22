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 Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:52
Александр Аванесов

Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах

Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах

АрмИнфо.  Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС  России доставляют военных инженеров, технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции в  Нагорном Карабахе, сообщили РИА Новости в  Минобороны России.

 

"Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции", - говорится в сообщении.

 

Уточняется, что на аэродром Звартноц самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.

 

"Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни", - добавляется в сообщении.

 

 

Согласно сообщению, патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.


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