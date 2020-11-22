Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:23

АрмИнфо. После установления режима прекращения огня, по состоянию на 22 ноября восстановлено газоснабжение 11 тысяч потребителей в Степанакерте. С учетом возвращения жителей и предпринятых текущих мер безопасности в многоэтажных домах, подача природного газа потребителям восстанавливается от адреса к адресу. Об этом сообщает Арцахский информационный штаб.

По словам исполнительного директора ЗАО «Арцахгаз» Сейрана Микаеляна, компания ведет работу с большим напряжением - с раннего утра до позднего вечера. Технический и профессиональный персонал в столице и регионах продолжает работы по ликвидации последствий аварии, чтобы вернуть природный газ в дома арцахцев. Поврежденный участок газопровода высокого давления Члдран-Мартакерт в районе Кашена уже восстановлен, в результате чего природный газ снова подается в населенные пункты Мартакертского района. Ремонтируются газопроводы среднего и низкого давления в общинах Мартуни и Мартакерт. В Мартакерте удовлетворен спрос на поставку газа больницам, пекарням и другой хозяйственной деятельности. А в Мартуни газ получают более 500 потребителей. В остальных регионах газоснабжение в основном восстановлено.

Отметим, что 22 ноября президент Арцаха Араик Арутюнян посетил город Мартуни, где ознакомился с масштабами разрушений. Он дал указание восстановить нормальный ритм жизни, сделав акцент на решении всех инфраструктурных проблем.