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АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подробно объяснил в эфире «Москва. Кремль. Путин», почему Россия не оказала прямую военную помощь Армении, несмотря на то, что она является членом ОДКБ. Путин пояснил, что Азербайджан начал войну против Нагорного Карабаха, бои велись только на его территории, но сам Ереван так и не признал Республику Нагорного-Карабаха.
«С точки зрения международного права это означает, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории являлись и являются частью Азербайджанской Республики», - отметил Путин. Агрессии в отношении территории Армении не было, на нее никто не покушался. Поэтому Россия и ОДКБ не имела права принять участие в конфликте.
Что же касается военно-технического сотрудничества с Ереваном Армения получала всю необходимую помощь. Москва делала все возможное, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой.
Также Путин подчеркнул, что возможность заключения соглашения о прекращении огня была у Еревана еще в октябре. Тогда Путин уговорил Алиева прекратить войну, и тот был готов пойти на это. Но Пашинян настаивал, что боевые действия должны продолжаться. Все это привело к взятию азербайджанскими войсками Шуши, что открывало дорогу на Степанакерт.
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|Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
|Турция назвала срок пребывания своих военных в Азербайджане
|В Степанакерте начинаются работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов
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|Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>
|Ара Айвазян планирует посетить Москву
|Ибрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза Карабах
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|Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс
|Армения и Россия подписали пакет документов, регламентирующих рамки российской миротворческой операций в Карабахе
|В ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна
|Лавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Россией
|Глава МИД Ирана может в ближайшее время посетить Армению
|На площади Свободы начался митинг оппозиции
|Защитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФ
|Шойгу из Еревана отправился в Баку
|Пашинян Лаврову: Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация в Нагорном Карабахе
|Горсовет французского города Сент-Этьен призывает правительство страны признать независимость Республики Арцах
|Армения и Россия наметили пути дальнейшего взаимодействия
|Зиничев: Количество переселенцев в Нагорный Карабах может достигать 30 тысяч человек
|Главы МЧС Армении и России обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в Арцахе
|Омбудсмен Армении и посол России обсудили перспективы взаимодействия
|Гагик Царукян: Я поддержу приемлемую для народа кандидатуру премьер-министра РА
|Военный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Арцах
|Никол Пашинян проводит встречу с Сергеем Лавровым
|"Аврора" утвердила 14 проектов общим бюджетом более $110 000 на поддержку Арцаха
|Число выздоровевших граждан почти в 2 раза превышает число заразившихся коронавирусом
|Лавров принял участие во встрече членов российской делегации с Николом Пашиняном
|Пашинян представил аппарату Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна
|Сергей Шойгу проинформировал Вагаршака Арутюняна о ходе миротворческой операции в зоне карабахского конфликта
|Новоназначенный министр ЧС: "Я нахожусь здесь только с одним условием - быть полезным нашей нации и Родине"
|Турецкие военные готовятся к отправке в Азербайджан
|Омбудсмен Армении подчеркнул неприемлемость вовлечения в разгон мирных акций правоохранителей в масках и неизвестной форме
|Пашинян Шойгу: Армения чувствовала поддержку РФ во время войны в Нагорном Карабахе
|ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана
|В ЮНЕСКО выразили готовность оказать содействие в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха
|Проходит встреча Сергея Шойгу и Никола Пашиняна
|Путин: Альтернатива только одна - война, и кровь будет на руках тех, кто пытается торпедировать соглашения»
|Глава МИД РФ переговорил с Генеральным директором ЮНЕСКО
|Владимир Путин провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|Путин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в Карабахе
|Адвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию
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