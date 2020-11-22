Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:17

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подробно объяснил в эфире «Москва. Кремль. Путин», почему Россия не оказала прямую военную помощь Армении, несмотря на то, что она является членом ОДКБ. Путин пояснил, что Азербайджан начал войну против Нагорного Карабаха, бои велись только на его территории, но сам Ереван так и не признал Республику Нагорного-Карабаха.

«С точки зрения международного права это означает, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории являлись и являются частью Азербайджанской Республики», - отметил Путин. Агрессии в отношении территории Армении не было, на нее никто не покушался. Поэтому Россия и ОДКБ не имела права принять участие в конфликте.

Что же касается военно-технического сотрудничества с Ереваном Армения получала всю необходимую помощь. Москва делала все возможное, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой.

Также Путин подчеркнул, что возможность заключения соглашения о прекращении огня была у Еревана еще в октябре. Тогда Путин уговорил Алиева прекратить войну, и тот был готов пойти на это. Но Пашинян настаивал, что боевые действия должны продолжаться. Все это привело к взятию азербайджанскими войсками Шуши, что открывало дорогу на Степанакерт.