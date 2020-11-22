Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:14

АрмИнфо. Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 специалистов, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

Ранее руководитель департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев сообщил, что планируется увеличить группировку в Карабахе, в регион будут направлены психологи.

"В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни.

"Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие CОVID-19", - добавляется в сообщении.