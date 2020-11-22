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АрмИнфо. Арарату Мелкумяну присвоено звание Герой Арцаха. Соответствующее решение подписал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.
На своей странице в Facebook глава Арцаха отметил, что это звание присвоено главе администрации Мартунинского района Арарату Микаеловичу Мелкумяну за его исключительные заслуги перед Республикой Арцах в защите и безопасности Родины, проявленную при этом отвагу и личное мужество.
“Образцовый образ Арарата Мелкумяна как солдата проявился во время первой арцахской войны, а затем и во время его профессиональной службы. Во время четырехдневной войны 2016 года его самоотверженные действия были высоко оценены Родиной, и он был награжден орденом Боевого креста первой степени. То, что делал полковник-резервист на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, было не только подвигом, но и уроком, который нужно передать будущим поколениям. У нас есть время выпрямить спину”, - написал президент Арцаха.
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|Сегодня в Армении - День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне
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|Россия передала Министерству здравоохранения Армении образы вакцин от коронавируса <Спутник V>
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|Ибрагим Калын обсудил с официальными представителями Евросоюза Карабах
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|В ССС Армении возбуждено уголовное дело на основе заявлений экс-главы контрольной службы Минобороны РА Мовсеса Акопяна
|Лавров: Армянское руководство подтвердило курс на развитие и углубление союзнических отношений с Россией
|Глава МИД Ирана может в ближайшее время посетить Армению
|На площади Свободы начался митинг оппозиции
|Защитник прав человека Арцаха обратился к исполнительному директору ЮНИСЕФ
|Шойгу из Еревана отправился в Баку
|Пашинян Лаврову: Для Армении сегодня ключевым вопросом является ситуация в Нагорном Карабахе
|Горсовет французского города Сент-Этьен призывает правительство страны признать независимость Республики Арцах
|Армения и Россия наметили пути дальнейшего взаимодействия
|Зиничев: Количество переселенцев в Нагорный Карабах может достигать 30 тысяч человек
|Главы МЧС Армении и России обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в Арцахе
|Омбудсмен Армении и посол России обсудили перспективы взаимодействия
|Гагик Царукян: Я поддержу приемлемую для народа кандидатуру премьер-министра РА
|Военный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Арцах
|Никол Пашинян проводит встречу с Сергеем Лавровым
|"Аврора" утвердила 14 проектов общим бюджетом более $110 000 на поддержку Арцаха
|Число выздоровевших граждан почти в 2 раза превышает число заразившихся коронавирусом
|Лавров принял участие во встрече членов российской делегации с Николом Пашиняном
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|Сергей Шойгу проинформировал Вагаршака Арутюняна о ходе миротворческой операции в зоне карабахского конфликта
|Новоназначенный министр ЧС: "Я нахожусь здесь только с одним условием - быть полезным нашей нации и Родине"
|Турецкие военные готовятся к отправке в Азербайджан
|Омбудсмен Армении подчеркнул неприемлемость вовлечения в разгон мирных акций правоохранителей в масках и неизвестной форме
|Пашинян Шойгу: Армения чувствовала поддержку РФ во время войны в Нагорном Карабахе
|ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана
|В ЮНЕСКО выразили готовность оказать содействие в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха
|Проходит встреча Сергея Шойгу и Никола Пашиняна
|Путин: Альтернатива только одна - война, и кровь будет на руках тех, кто пытается торпедировать соглашения»
|Глава МИД РФ переговорил с Генеральным директором ЮНЕСКО
|Владимир Путин провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|Путин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в Карабахе
|Адвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию
|Президент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан
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