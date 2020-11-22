Воскресенье, 22 Ноября 2020 16:13

АрмИнфо. Арарату Мелкумяну присвоено звание Герой Арцаха. Соответствующее решение подписал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

На своей странице в Facebook глава Арцаха отметил, что это звание присвоено главе администрации Мартунинского района Арарату Микаеловичу Мелкумяну за его исключительные заслуги перед Республикой Арцах в защите и безопасности Родины, проявленную при этом отвагу и личное мужество.

“Образцовый образ Арарата Мелкумяна как солдата проявился во время первой арцахской войны, а затем и во время его профессиональной службы. Во время четырехдневной войны 2016 года его самоотверженные действия были высоко оценены Родиной, и он был награжден орденом Боевого креста первой степени. То, что делал полковник-резервист на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября, было не только подвигом, но и уроком, который нужно передать будущим поколениям. У нас есть время выпрямить спину”, - написал президент Арцаха.