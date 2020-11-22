Воскресенье, 22 Ноября 2020 15:55

АрмИнфо.Католикос всех армян Гарегин II провел 22 ноября траурную литургию по погибшим в ходе обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на которой призвал армянский народ к единству. На литургии, которая прошла в святом Эчмиадзине, присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян.

"В эти тяжелые дни политики и государственные деятели должны нести двойную ответственность. Все групповые и индивидуальные интересы должны отступать перед высшими интересами Родины. Нам сейчас нужно единство как никогда. Поэтому мы призываем всех избежать любых действий, которые могут вызывать вражду и ненависть", - сказал патриарх.

В воскресенье 22 ноября в Армении объявлен общенациональный траур. Литургия прошла в Эчмиадзине по погибшим в защиту родины.