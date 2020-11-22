Воскресенье, 22 Ноября 2020 15:06

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон накануне посетил штаб-квартиру французского отделения Всеармянского фонда “Айастан” в знак поддержки телемарафона по сбору средств, организованного армянской общиной страны. Об этом сообщает посольство Армении во Франции.

В этом году телемарафон будет посвящен вопросам, связанным с содействием десяткам тысяч вынужденно перемещенных лиц в результате военной агрессии со стороны Азербайджана против Арцаха с использованием турецких военных и международных террористов.

Как передает агентство AFP, президент Макрон подчеркнул, что “это гуманитарное обязательство Франции является нашим прямым долгом перед 120 тысячами перемещенных армянских жителей из семи регионов Арцаха, а также как минимум перед 1 миллионом армян, находящихся в трудной ситуации в Армении”. Первый самолет с гуманитарной помощью правительства Франции, а также французского отделения Всеармянского фонда “Айастан” вылетит в Ереван 22 ноября, а второй - 27 ноября. Гуманитарный груз в Армению доставит известный французско-армянский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года Юрий Джоркаефф.

Помимо гуманитарной помощи, президент Макрон также отметил, что Франция требует, чтобы в результате прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года условия прекращения огня применялись к богатому армянскому историческому и культурному наследию региона, чтобы предотвратить их разрушение. Эммануэль Макрон подтвердил желание Франции включить трехстороннее заявление, подписанное Арменией, Россией и Азербайджаном, в рамки международного контроля.