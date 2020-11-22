Воскресенье, 22 Ноября 2020 15:04

АрмИнфо.В Первопрестольном Эчмиадзине началась поминальная служба по погибшим в карабахской войне.

Служба, которую проводит Католикос всех армян Гарегин Второй, началась в 13.30 у открытого алтаря св. Трдата в духовном центре армянского народа. На службе присутствует премьер-министр Армении Никол Пашинян.

22 ноября в Армении объявлено днем памяти героев, погибших за Родину в Арцахе. Во всех армянских церквях в этот день проходит поминальная литургия.