Воскресенье, 22 Ноября 2020 14:28

АрмИнфо.НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, слова которого цитирует РИА Новости.

"НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу NTV.

Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе.

"Завершен первый этап диалога, в котором участвуют представители минобороны, МИД и спецслужб. Москва проинформирована о позиции Анкары. В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Наши военные в любом случае будут работать в мониторинговом центре по Карабаху", - добавил Калын.