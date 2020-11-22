Воскресенье, 22 Ноября 2020 12:40

АрмИнфо.В столице Нагорно-Карабахской Республике - Степанакерте начинаются работы по обезвреживанию боеприпасов. Об этом 22 ноября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям республики.

ГСЧС предупредила жителей, что специалисты будут работать с неразорвавшимися после обстрелов кассетными снарядами. “Через некоторое время на территории Степанакерта будут обезврежены выпущенные врагом и неразорвавшиеся кассетные бомбы и снаряды.

Просим не паниковать при звуках взрывов, это работают саперы”, - говорится в сообщении службы, размещенном на официальном сайте информационного центра Карабаха.