Воскресенье, 22 Ноября 2020 12:38

АрмИнфо.Католикос всех армян Гарегин Второй в Эчмиадзине проведет поминальную литургию в память о военнослужащих, погибших в карабахской войне.

Отметим, что в Армении сегодня, 22 ноября отмечается День памяти военнослужащих, погибших в арцахской войне. Решение о траурной дате приняли президент РА Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян написала, что в траурной церемонии примет участие и глава армянского правительства Никол Пашинян.

Службы пройдут во всех храмах Армянской Апостольской Церкви.

По информации Еревана, в карабахской войне погибли свыше 2400 военнослужащих. Однако, это пока лишь те, кого удалось опознать.