Воскресенье, 22 Ноября 2020 12:21

АрмИнфо. В Армении за сутки зарегистрировано 1385 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения республики.

В общей сложности, отмечает источник, на утро 22 ноября в стране зарегистрировано 126224 инфицированных. Фактическое лечение получает 29681 пациент. Выздоровели 94 090 человек (1261 за последние сутки), скончались 1952 пациента (21 за последние сутки).

Еще 3 граждан с коронавирусом скончались по причине иных болезней. Общее число таких случаев – 501. Таким образом, общее число смертей достигло 2453.