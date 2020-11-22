Воскресенье, 22 Ноября 2020 12:19

АрмИнфо. “Мы вместе пережили довольно тяжелые времена, мы принимали непростые решения, и теперь, как мы договорились, мы должны сосредоточить усилия на восстановлении нормальной жизни в Арцахе, на возвращении наших соотечественников, на создание необходимых условий”, - заявил 22 ноября на встрече с президентом Арцаха Араиком Арутюняном премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, правительство Армении уже приняло ряд решений относительно финансовой помощи соотечественникам в Арцахе. “ Эти действия будут продолжены. Я представил знакомую вам “«дорожную карту”, ​​мы обсуждали ее друг с другом, и наша главная задача - восстановить нормальную жизнь Арцаха, обеспечить социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и граждан, как можно скорее выяснить судьбу пропавших без вести. После войны и Армении, и Арцаху нужны большие инвестиции, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить приток этих инвестиций. Конечно, мы находимся в ежедневном контакте, но на этих встречах мы будем конкретизировать наши действия”, - сказал глава армянского правительства.

В свою очередь, Араик Арутюнян отметил, что сегодня довольно высокими темпами идет процесс Арцах, возвращение соотечественников в Карабах. По данным регистрационного центра, всего за 5 дней вернулись 25000 человек, поток продолжается. “Хочу поблагодарить за все социальные вопросы, реакцию правительства Армении на поднятые вопросы и их оперативное решение, а также хочу поблагодарить Вас за программы, которые запланированы на ближайшие дни. В ближайшие дни будут реализованы несколько социальных программ, в частности, каждому гражданину Арцаха, переехавшему в Республику Армения, будет оказана финансовая помощь, а нашим соотечественникам, потерявшим квартиру, будет выделено по 300 тысяч драмов. Эти другие программы снимут социальную напряженность. Хочу выразить особую благодарность армянам, всем нашим соотечественникам в Армении, которые приняли арцахцев в течение этих полутора месяцев, они не видели и не ощущали никаких проблем. Но, учитывая тот факт, что погода становится все холоднее и расходы на коммунальные услуги увеличиваются, мы пытаемся возместить часть коммунальных расходов через оперативный штаб в Ереване. У нас много дел. На первом этапе мы планируем переселить в Арцах наших соотечественников, у которых есть возможность остаться, а тех, кто лишены этой возможности, будут переселяться поэтапно, чтобы мы могли приспособиться и решить социальные проблемы в процессе. Уверен, что в ближайшее время в результате инвестиций не будет социальных проблем, вместе мы сможем реализовать намеченные социально-экономические программы”, - сказал Араик Арутюнян.