Суббота, 21 Ноября 2020 17:37

АрмИнфо. В рамках визита российской межведомственной делегации в Армению состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян подчеркнул важность армяно-российских союзнических отношений в деле поддержания мира и стабильности в регионе, особенно в последнее время. По словам армянского министра, последние события также сильно изменили восприятие региональной стабильности и безопасности.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней и региональной повестки, указали на важность сохранения динамики и интенсивности диалога на различных уровнях, в том числе посредством взаимных визитов. Айвазян принял приглашение министра иностранных дел России совершить в ближайшее время рабочий визит в Москву