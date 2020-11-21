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АрмИнфо. В 14:00 на площади Свободы в Ереване стартовал очередной митинг оппозиции с целью отставки действующего премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
Количество людей невзирая на дождь увеличивается. Во избежание столкновений и провокаций на площади Свободы дислоцируются небольшие группы представителей правоохранительных органов РА.
Первой на площадь Свободы из организаторов митинга прибыла член партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян, которая отметила, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян не покинет занимаемую должность.
<Пашинян пытается любой ценой удержать власть. Но мы продолжим борьбу, пока тот, кто поставил Арцах на колени перед Алиевым не уйдет. Он должен уйти днем ранее, минутой ранее, потому что является угрозой национальной безопасности Армении. То, что сказал Мовсес Акопян на пресс-конференции, достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна. Чтобы Армения имела будущее - Никол Пашинян должен уйти>, - сказала она.
В ходе митинга выступили вице-спикер Национального Собрания РА, член партии Процветающая Армения Ваге Энфиаджян, военный врач Тарон Тоноян и другие представители оппозиции.
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|Никол Пашинян проводит встречу с Сергеем Лавровым
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|Число выздоровевших граждан почти в 2 раза превышает число заразившихся коронавирусом
|Лавров принял участие во встрече членов российской делегации с Николом Пашиняном
|Пашинян представил аппарату Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна
|Сергей Шойгу проинформировал Вагаршака Арутюняна о ходе миротворческой операции в зоне карабахского конфликта
|Новоназначенный министр ЧС: "Я нахожусь здесь только с одним условием - быть полезным нашей нации и Родине"
|Турецкие военные готовятся к отправке в Азербайджан
|Омбудсмен Армении подчеркнул неприемлемость вовлечения в разгон мирных акций правоохранителей в масках и неизвестной форме
|Пашинян Шойгу: Армения чувствовала поддержку РФ во время войны в Нагорном Карабахе
|ЕСПЧ удовлетворил очередной иск Армении против Азербайджана
|В ЮНЕСКО выразили готовность оказать содействие в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха
|Проходит встреча Сергея Шойгу и Никола Пашиняна
|Путин: Альтернатива только одна - война, и кровь будет на руках тех, кто пытается торпедировать соглашения»
|Глава МИД РФ переговорил с Генеральным директором ЮНЕСКО
|Владимир Путин провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|Путин призвал подключить ЮНИСЕФ к защите памятников в Карабахе
|Адвокат: СМИ больше не ограничены решением правительства предоставлять только официальную информацию
|Президент Арцаха попросил время для решения проблем с проживанием оставшихся без крова граждан
|Новоназначенный посол Китая вручил верительные грамоты президенту Армении
|Участники акции протеста заблокировали дорожное движение на площади Республики
|Виталий Баласанян обвинил действующие власти в слабости и бездарности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Москва: Межведомственная делегация России в ближайшие дни посетит Ереван и Баку
|Первопрестольный Эчмиадзин: Сообщения о кончине Паргева Србазана беспочвенны
|Из жизни ушла супруга третьего президента Армении - Рита Саргсян
|Глава партии ПА и послы стран - сопредседателей МГ ОБСЕ в Армении обсудили ситуацию в Арцахе
|Алиев назвал условия нормализации отношений с Арменией
|Требующие отставки граждане перекрыли проспект Баграмана и Тигран Мец и еще несколько улиц
|Оппозиционер: Пашинян привел страну в ту ситуацию, в которой мы оказались
|Почти 1,4 тыс. беженцев вернулись в Карабах под контролем российских миротворцев
|Шушан Степанян подала в отставку: Я родилась в Гадруте, и мое отношение к этой войне было очень личным
|Артур Ванецян: Пашинян исчерпал себя и как премьер-министр, и как человек
|Давид Тоноян: Нынешняя ситуация требует разрядки и мой уход рассматривайте в этом ключе
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