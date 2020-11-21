Суббота, 21 Ноября 2020 15:09

АрмИнфо. В 14:00 на площади Свободы в Ереване стартовал очередной митинг оппозиции с целью отставки действующего премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Количество людей невзирая на дождь увеличивается. Во избежание столкновений и провокаций на площади Свободы дислоцируются небольшие группы представителей правоохранительных органов РА.

Первой на площадь Свободы из организаторов митинга прибыла член партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян, которая отметила, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян не покинет занимаемую должность.

<Пашинян пытается любой ценой удержать власть. Но мы продолжим борьбу, пока тот, кто поставил Арцах на колени перед Алиевым не уйдет. Он должен уйти днем ранее, минутой ранее, потому что является угрозой национальной безопасности Армении. То, что сказал Мовсес Акопян на пресс-конференции, достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна. Чтобы Армения имела будущее - Никол Пашинян должен уйти>, - сказала она.

В ходе митинга выступили вице-спикер Национального Собрания РА, член партии Процветающая Армения Ваге Энфиаджян, военный врач Тарон Тоноян и другие представители оппозиции.