Суббота, 21 Ноября 2020 15:00

АрмИнфо. По случаю Международного дня защиты омбудсмен Арцаха направил письмо исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор.

Как сообщает пресс-служба офиса защитника прав Арцаха, в письме, в частности говорится: "Дорогая мисс. Фор, 20 ноября - важная дата для цивилизованного мира, поскольку именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка (1959 г.) и Конвенцию о правах ребенка (1989 г.). Эти два документа основаны на важной миссии человечества - безоговорочно защищать права детей в любой ситуации, гарантируя необходимые условия для их развития.

К сожалению, сегодня, когда весь мир отмечает Международный день защиты детей, дети Арцаха (Нагорного Карабаха) лишены своих прав, включая неотъемлемое право детей на жизнь, право на здоровье, их право быть с семьей и обществом, право на развитие личности и право на воспитание и защиту, право на образование и другие основные права. Они лишены своих прав из-за агрессии Азербайджана против Республики Арцах (Нагорный Карабах), которая длилась с 27 сентября по 9 ноября.

Во время агрессии Азербайджан намеренно и неизбирательно атаковал гражданские объекты, жилые дома и инфраструктуру примерно в 170 населенных пунктах Арцаха (около 70% территорий). Зарегистрировано не менее 50 убитых и 163 раненых мирных жителя, в том числе 1 убитый ребенок и 9 раненых. Дети Арцаха вместе со своими семьями были вынуждены бежать из-за угрозы их жизни и здоровью, они укрылись в более безопасных местах в Арцахе и Республике Армения.

Школы, детские сады и больницы также подвергались преднамеренным и неизбирательным атакам. По предварительным данным, в результате азербайджанской агрессии в Арцахе были повреждены 71 школа и 14 детских садов, не считая школ и детских садов, находящихся в общинах, которые перешли под контроль Азербайджана в настоящее время. 23978 школьников и 4036 дошкольников лишены права на образование. В результате азербайджанской оккупации многих общин Арцаха и передачи других общин уже тысячи детей остались без крова, постоянно лишенные ряда прав и счастливого детства. Гораздо больше детей потеряли своих отцов и родственников; были свидетелями артобстрелов, получая тяжелые травмы препятствующих развитию. Как Защитник прав человека Арцаха, я подготовил специальный отчет, в котором задокументированы и проанализированы права детей Арцаха, которые были грубо нарушены Азербайджаном. Придавая первостепенное значение защите прав детей при любых обстоятельствах и ожидая от вас твердой решимости быть омбудсменом по делам детей во всем мире, я делюсь с вами отчетом и прошу вас надлежащим образом регистрировать грубые нарушения прав детей Арцаха и принимать практические шаги по устранению последствий и восстановлению нарушенных прав".