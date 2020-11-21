Суббота, 21 Ноября 2020 13:50

АрмИнфо. Министр МЧС России Евгений Зиничев, прибывший в Армению в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, встретился с новоназначенным министром по чрезвычайным ситуациям РА Андраником Пилояном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Напомним, что на вчерашнем совещании, приуроченном российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе Зинчев отметил, что согласно указу президента РФ, Министерством ЧС организована работа в составе межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для оценки обстановки и подготовки мест размещения планируемой группировки МЧС России с 16 ноября в зоне проведения миротворческой операции работает оперативная группа Министерства. «В настоящее время группой организовано взаимодействие с экстренными службами Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Членами оперативной группы оказывается методическая и практическая помощь в работе оценочной комиссии, определяющей характер разрушений и объемы планируемых работ», - сказал он.

По предварительным данным, как отметил Зиничев, на территории четырех районов Нагорного Карабаха в 43 населенных пунктах полностью разрушено 284 строения, типы и характеристики разрушенных которых сейчас уточняются.

Учитывая характер основных повреждений зданий и сооружений, отмечается потребность в остеклении и кровельных материалах. Он сообщил о транспортировке первой колонны с гуманитарным грузом в пострадавшие районы.

По словам министра, в Ростовской области осуществляется отгрузка 300 тонн строительных материалов со складов Росрезерва для формирования еще одной колонны из 30 автомобилей.

Он доложил, что в настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах значительного количества переселенцев, по различным оценкам их число может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около 5 тысяч человек. Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе и строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций.

Кроме этого, с учетом обстановки в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, определяется номенклатура планируемых к поставке медикаментов и соответствующего медицинского оборудования, а также медицинских средств и лекарственных препаратов для первоочередных нужд.

По его словам, в настоящее время в МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межведомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов. «МЧС России готово к выполнению поставленных задач», - подчеркнул Зиничев.

Отметим, что первая колонна МЧС с гуманитарной помощью уже прибыла в Карабах, привезенные стройматериалы позволят оперативно приступить к восстановительным работам.