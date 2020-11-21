Суббота, 21 Ноября 2020 12:56

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Республику Арцах военный прокурор РА, заместитель генерального прокурора РА Ваге Арутюнян посетил Мартакертский район, чтобы на месте ознакомиться с материальным ущербом, нанесенным вооруженными силами Азербайджана военным инфраструктурам, зданиям-строениям Армии обороны Республики Арцах. Об этом говорится в официальном сообщении Прокуратуры РА.

Согласно сообщению, Арутюняну представили также ущерб, нанесенный населенным пунктам, гражданским инфраструктурам, человеческие потери Армии обороны и ход работ по обмену телами военнослужащих и по поиску пропавших без вести.

В Мартакерте Ваге Арутюнян встретился и побеседовал также с добровольцами, которые до сих пор находятся на боевом дежурстве, поинтересовался условиями их жизни, здоровьем, морально­психологическим состоянием. Военный прокурор РА поблагодарил последних за выполнение поставленных перед ними боевых задач с большой ответственностью и преданностью.

Сообщается, что Арутюнян посетил также военный госпиталь Степанакерта , где ему доложили о ходе лечения военнослужащих, получивших ранения во время войны, общем состоянии и условиях медобслуживания и др. Он высоко оценил организованную и скоординированную колоссальную работу медперсонала, а в отдельных случаях и подвиги, совершенные во время военных действий и после установления перемирия. Ваге Арутюнян обошел военный госпиталь, встретился с получающими лечение солдатами, пожелав им скорейшего выздоровления.