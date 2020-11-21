Суббота, 21 Ноября 2020 12:42

АрмИнфо.Международная гуманитарная инициатива <Аврора> продолжает программу помощи жителям Арцаха, пострадавшим во время войны. На данном этапе подтверждено 14 проектов, совокупный бюджет которых составляет 116 600 долларов.

Как сообщает пресс-служба инициативы, заявки на программы содействия принимаются <Авророй> по эл. почте [email protected]. Программа начала действовать с 18 ноября.

Критерии выбора и поддержки проектов уточняются и будут обнародованы в понедельник, 23 ноября. 24 ноября будет представлен предварительный отчет о выполнении утвержденных проектов, а 25 ноября - следующий список подтвержденных проектов.

Обновленный список подтвержденных проектов по состоянию на 20 ноября представлен ниже:

Срочная гуманитарная помощь семьям и детям

1. Оказание срочной гуманитарной помощи жителям 7 сел Мартакертского района (Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор

Кармраван, Нор Айкаджур, Нор Джраберд, Овташен) - 10 000 долларов

2. Предоставление 1 000 комплектов постельных принадлежностей для временно перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Армении - 12 000 долларов

3. Производство 500 теплых курток для жителей Арцаха на Степанакертской швейной фабрике - 12 000 долларов

4. Содействие программам помощи 600 арцахским семьям, пострадавшим во время войны (совместно с Фондом <Бари Мама>) - 10 000 долларов

5. Приобретение 200 калориферов для временно переселенных семей из Арцаха - 2 800 долларов

Медицинская помощь

6. Содействие приобретению машин скорой медицинской помощи для Арцаха (совместно с фондом ) - 20 000 долларов

7. Приобретение лекарств жизненной необходимости для граждан старшего поколения, проживающих в Арцахе (совместно с Фондом

<Миасин>) - 2 000 долларов

8. Приобретение 55 раскладных кроватей для вынужденно переселенных лиц из Арцаха (совместно с Фондом <ВИВА>) - 3 000 долларов

Восстановление, оборудование

9. Помощь в оборудовании общежитий временного проживания для Арцахских переселенцев в Степанакерте - 10 000 долларов

10. Помощь мэрии Степанакерта в восстановлении локальной гражданской инфраструктуры - 10 000 долларов

Питание

11. Содействие организации питания для 166 человек, размещенных в Севане, Дилижане, Ереване в течение 15 дней (совместно с Фондом Victory-2020) - 10 000 долларов

12. Содействие в предоставлении питания 65 детям и взрослым из Арцаха, проживающим в католическом центре <Богоматерь Армении> (Гюмри) в течение 30 дней - 9 750 долларов

Предметы первой необходимости

13. Приобретение товаров первой необходимости для 200 арцахских семей, временно переселенных в Армению (совместно с фондом <Дом Надежды>) - 3 000 долларов

14. 50 наборов вещей первой необходимости для детей, вынужденно перемещенных из Арцаха в Армению (совместно с Global Shapers) - 2 050 долларов