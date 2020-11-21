Суббота, 21 Ноября 2020 11:55

АрмИнфо.Военнослужащие ВС Турции могут вскоре отправиться в Азербайджан, сообщил в субботу министр национальной обороны республики Хулуси Акар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, которое для армянских IP вот уже месяц как заблокировано.

"Турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит агентство слова главы турецкого оборонного ведомства.

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Никакой речи о присутствии турецких военных подразделений и речи не было. Была договоренность исключительно о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет расположен на территории Азербайджана, а не Нагорного Карабаха.

И тем не менее, 17 ноября парламент Турции одобрил президентский указ, предусматривающий отправку войск в Азербайджан сроком на один год.