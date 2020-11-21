Суббота, 21 Ноября 2020 11:54

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян подверг резкой критики действия правоохранителей в ходе вчерашнего разгона участников мирной акции протеста, с требованием отставки премьер-министр РА.

"Следует исключить вовлечение сотрудников полиции в масках в общественном месте да еще и в дневное время в действиях по прекращению гражданских акций или мирных собраний или в процесс задержания людей. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы во время митингов было возможно четкая и индивидуальная идентификация сотрудников полиции. Кроме того, это гарантия того, что сотрудники полиции не допустят жестокого обращения. Более того, такая практика может затруднить выявление потенциальных правонарушителей при рассмотрении жалоб или информации о жестоком обращении", - отметил Омбудсмен РА.

Татоян также коснулся формы полицейских, подчеркнув, что она должна четко идентифицироваться в качестве формы сотрудника полиции.

"Омбудсмен получил заверения от полиции, что лица в масках были сотрудниками полиции. Подобное явление было зафиксировано Защитником прав человека во время апрельских событий 2018 года, когда в ряде случаев сотрудники полиции в масках участвовали в митингах или иных гражданских акциях в общественных местах. Использование масок или другой специальной одежды возможно только в особых случаях, необходимость в которых оправдана обстоятельствами конкретной ситуации, это необходимо для безопасности полиции и для других правомерных целей", - подчеркнул Татоян.

Стоит заметить, что в разгоне вчерашних акций протеста участвовали лица, в масках и в черной форме, которая не имеет ничего общего с формой сотрудников полиции РА. В СМИ муссировалась информация, что вышеуказанные лица являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), занимающиеся охраной бизнесменов. Муссировалась информация, что это охрана бизнесмена Артака Саркисяна (Саси Артак).

В этой связи с заявлением выступила и полиция Армении, которая заверила, что в действиях по разгону акции протеста участвовали только сотрудники полиции РА. При этом в полиции РА призвала всех соблюдать правила действующие во время военного положения в стране и избегать участия в акциях протеста.