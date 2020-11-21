Суббота, 21 Ноября 2020 11:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Армения чувствовала поддержку РФ во время войны в Нагорном Карабахе.

"Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это", - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, Армения надеется на углубление сотрудничества с РФ в сфере безопасности.

"Конечно, до войны времена были тоже не простыми, но сейчас пришли более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сумеем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией в сфере безопасности в том числе. Но не только безопасности - военно-техническом сотрудничестве", - отметил Пашинян.

По словам министра обороны РФ, предстоит большая работа по налаживания мирной жизни в Карабахе. Сергей Шойгу рассказал Пашиняну о задачах, поставленных перед ним главой Россйского государства Владимиром Путиным. Главная задача - это недопущение кровопролития. <Это та задача, которая поставлена перед нами верховным главнокомандующим. Мы намерены и настроены выполнить это>, - отметил глава оборонного ведомства России.

Он рассказал, что намерен обсудить с армянскими коллегами сотрудничество по военной линии, военно-технической линии. <Мы приехали с большим планом и надеемся его реализовать>, сказал Шойгу.